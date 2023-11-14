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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الإبتدائية إلى الكلية.. قصة الطفل يحيى أصغر طالب جامعي بمصر.. فيديو

يحيي عبد الناصر
يحيي عبد الناصر

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو عن الطالب يحيى عبدالناصر النجار، الذي انتقل من الصف السادس الابتدائي إلى الجامعة، بعد تصدره مؤشرات البحث.

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لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

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دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

الطالب يحيى عبدالناصر النجار، من محافظة دمياط، استحوذ على اهتمام كبير، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلحاقه للدراسة، في كلية العلوم جامعة دمياط، بسبب نبوغه العلمي، قصة «يحيى» تفتح الباب لملف رعاية النابغين، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص دائمًا على دعم الشباب المتفوق علميًا، في مختلف المجالات، مع تكريمهم بكافة المناسبات.

قصة الطفل «يحيى» تكشف عن حالة متميزة واستثنائية، ليس لها قصة مماثلة، بسبب ذكائه الفائق وقدرة استيعابه عالية جدًا، على حل مسائل معقدة، مع فهم دقيق للنظريات المعقدة، في الفيزياء والكيمياء، على الرغم من أن عمره في ذلك الوقت، لم يتجاوز 4 سنوات، بحسب تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي.

ولاحظ والدي يحيى الطفرة الغريبة، ليطلبوا من معلميه، شرح مناهج الصفوف المتقدمة، وعلى مدار 8 سنوات، زادت نسبة ذكائه ونبوغه في الصفوف المتقدمة خاصة في المواد العلمية، وفي الوقت نفسه عرض مجلس الوزراء منحة كاملة على أسرة الطالب، لدخول برنامج للنابغين، في جامعة زويل، وستتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته طوال مدة دراسته، حتى يصل للمكانة العلمية المستحقة.

وأجرت وزارة التعليم والبحث العلمي اختبار قدرات للطفل، ليتأهل بعدها إلى اختبارات أخرى، مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وكان الاختبار للمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتفكير الأدبي، ونجح «يحيى» وأصبح ضمن أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول، وخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين، حصل فيها على مستوى ممتاز، مما أهله لدراسة الجامعة.
 

يحيى عبدالناصر الابتدائية الجامعة محافظة دمياط السيسي

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