محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

بادر أكبر المحامين في فرنسا، ويدعي جيل ديفيز Gilles Devers بجمع جيش من المحامين من مختلف الجنسيات والأديان والقارات من أجل محاكمة إسرائيل على جرائمها في فلسطين بعد الأحداث الأخيرة بقطاع غزة والتي شملت: “إبادات وحصارات” لأبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ.

قال جيل ديفيرز في مقطع الفيديو المنتشر من حديث متلفز إن القائمة التي جمعها تضم 300 محام خلال 10 أيام، موضحًا أنه يمكنه جمع 3 آلاف آخرين وأن باب الانضمام ما زال مفتوحا أمام أي شخص “كشهود على الجرائم الإسرائيلية”.

وتابع المحامي الفرنسي حديثه: “قدمنا للمدعي العام شكوى باسم الجمعيات والنقابات بارتكاب إبادة جماعية والقضية الفلسطينية ستكون معروضة في جميع المحاكم الوطنية والدولية”، مؤكدًا: "الحكومات تستطيع أن تفعل شيئا".

وتوعد ديفيرز، الذي يعتبر أحد أكبر المحامين الفرنسيين سنا السلطات الإسرائيلية بـ"مصير أسود"، موجهًا في رسالته للفلسطينيين: "لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن أصبح لديكم الآن جيش في المحاكم الدولية والوطنية".

فلسطين

يملك جيل ديفرز خبرة واسعة في القضايا الدولية، فهو مسجل لدى نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، وحاصل على دكتوراه في القانون، كما يتمتع بخبرة معترف بها في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم خبراته هذه في خدمة تحرير الشعوب.

وفي فلسطين، يعمل ديفرز مع العديد من المجموعات السياسية ومع السكان المدنيين منذ يناير 2009، للدفاع عن الشعب الفلسطيني، فقًا لروسيا اليوم .

على صعيد آخر، أعرب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معبرين عن خشيتهم من تداعيات الموقف على مصالح فرنسا في المنطقة.

وأثار تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريحات سابقة له اتهم فيها إسرائيل بقصف المدنيين والنساء والأطفال جدلا وانقساما في الأوساط السياسية الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن باريس متواطئة في الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر عبر صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، منوهًا أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من 10 ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.

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https://x.com/Tissemch/status/1724019528596599259?s=20