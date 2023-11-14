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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطباء بلا حدود: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتوفير ممر آمن للإسعاف

غزة
غزة

كشف الدكتور أحمد الدخيري المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود، مستجدات الأوضاع في غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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وقال أحمد الدخيري، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير ممر آمن لسيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين ".

وتابع أحمد الدخيري:" الوضع في مستشفيات غزة عبارة عن مأساة، ووثيقة إعدام بحق الفلسطينيين تم توقيعها بواسطة جيش الاحتلال".

وناشد أحمد الدخيري، بضرورة توفير المياه في قطاع غزة والمواد اللازمة لتنقية المياه غير الصالحة للاستخدام، حفاظا على حياة الناس.

كما أكد أنه فقد التواصل مع  زملائه بعد انقطاع الاتصالات، وتم إخلاء الكثير إلى الجنوب، وجاءتنا أنباء عن استشهاد زملائنا في بيوتهم تحت القصف أو في سيارات الإسعاف في أثناء محاولتهم إنقاذ المرضى في مستشفيات غزة.

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