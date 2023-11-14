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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يظهر فى الجيم مع الشناوي ومروان استعدادا لمباراة مصر وجيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

أبرز الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشاركته فى معسكر منتخب مصر الحالي استعداداً لمواجهة جيبوتي بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

وضمت الصورة التى نشرها صلاح كلا من محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، ومروان عطية، بإحدى صالات الألعاب البدنية التى قام خلالها الفراعنة بمران مسائي اليوم الثلاثاء.

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

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معسكر منتخب مصر محمد صلاح صالة الألعاب الرياضية الشناوي

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