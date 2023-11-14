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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو كلمة السر.. النصر السعودي يفاوض نجم مانشستر يونايتد

رونالدو
رونالدو

ذكرت تقارير إعلامية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ونقله إلى دوري روشن السعودى.

وكشفت التقارير أن كريستيانو رونالدو دخل كوسيط في الصفقة لإتمامها لصالح فريق النصر السعودى الذي يلعب في صفوفه، ورغبته في مجاورة البرازيلي مرة أخرى بعد لعبهما سويا في ريال مدريد.

ومن المقرر أن تكلف خزينة النادي السعودى قرابة ال ١٠٠ مليون جنيه إسترليني لجلبه إلى دوري روشن السعودي.

ومن جانبه مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل كاسيميرو، وسوف يفكر في العروض المقدمة للاعب وخاصة من الدوري السعودي لتحقيق اكبر عائد مادى من وراء تلك الصفقة.

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