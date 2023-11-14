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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلف هاني سرحان يحتفل بعقد قرانه على الممثلة بسمة داوود بأحد المساجد

هاني سرحان وبسمة
هاني سرحان وبسمة د=اود

يحتفل المؤلف هاني سرحان بعقد قرانه اليوم، على الفنانة بسمة داوود بأحد المساجد التاريخية، وبحضور عدد من نجوم الفن. 

 

هاني سرحان وبسمة داوود:

 

احتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داوود في مايو الماضي فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء. 

 

 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من حفل الخطوبة والمقام حاليا داخل منزل العروس وهم يحتفلون بحفل خطوبتهم فى جو أسري.

 

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هاني سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، وشارك في بطولته النجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، كما قدم هاني سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

 

وبسمة داود فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر.

 

كما شاركت في مسلسل إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.

هاني سرحان أحمد نادر جلال السيناريست هاني سرحان الفنانة بسمة داوود حكايات جروب الدفعة مسلسل ملوك الجدعنة مسلسل مشوار الونش

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