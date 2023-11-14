أخبار التكنولوجيا|أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023.. وكيفية عمل شات سري في واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام عن سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف بأسعار مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات. وبالنسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب مع أداء جيد وميزات رائعة، فإن أفضل خيار هو هاتف Galaxy A34.



مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي، مما يوفر العديد من المزايا مثل الراحة والأمان وتوفير الطاقة. ومع ذلك، كان يعتقد في السابق أن تحويل المنزل إلى منزل ذكي أمر مكلف، ولكن مع انخفاض أسعار الأجهزة الذكية، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي بأقل تكلفة.



يواصل تطبيق واتساب WhatsApp تحسين تجربة المستخدم من خلال اختبارات الإصدارات التجريبية (Beta Testing)، حيث يساعد المستخدمون المختارون في تحديد وإصلاح الأخطاء، وصقل الميزات، وتقييم الوظائف.



أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن ساعة ذكية جديدة في بلدها الأم، وتعتبر أحدث عروض الشركة هو Vivo Watch 3 ويأتي بعد نجاح Watch 2 التي ظهرت لأول مرة في عام 2021.



أطلقت شركة هونر Honor الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا باسم X50i +، يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وجسم خفيف ، وسعر منخفض نسبيًا.

