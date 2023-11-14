أخبار التكنولوجيا|أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023.. وكيفية عمل شات سري في واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب
كشفت شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام عن سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف بأسعار مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات. وبالنسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب مع أداء جيد وميزات رائعة، فإن أفضل خيار هو هاتف Galaxy A34.
إزاي تخلي بيتك سمارت بأقل تكلفة
مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي، مما يوفر العديد من المزايا مثل الراحة والأمان وتوفير الطاقة. ومع ذلك، كان يعتقد في السابق أن تحويل المنزل إلى منزل ذكي أمر مكلف، ولكن مع انخفاض أسعار الأجهزة الذكية، أصبح من الممكن تحويل المنزل إلى منزل ذكي بأقل تكلفة.
إزاي تعمل شات سري في واتساب محدش يقدر يوصله غيرك.. الطريقة هنا
يواصل تطبيق واتساب WhatsApp تحسين تجربة المستخدم من خلال اختبارات الإصدارات التجريبية (Beta Testing)، حيث يساعد المستخدمون المختارون في تحديد وإصلاح الأخطاء، وصقل الميزات، وتقييم الوظائف.
بأقل من 6000 جنيه.. أحدث سمارت ووتش من Vivo تنافس Apple Watch
أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن ساعة ذكية جديدة في بلدها الأم، وتعتبر أحدث عروض الشركة هو Vivo Watch 3 ويأتي بعد نجاح Watch 2 التي ظهرت لأول مرة في عام 2021.
بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من Honor بسعر رخيص جدا
أطلقت شركة هونر Honor الصينية الرائدة هاتفًا ذكيًا جديدًا باسم X50i +، يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وجسم خفيف ، وسعر منخفض نسبيًا.