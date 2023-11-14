لطلاب الجامعات.. نكشف تفاصيل أنشطة الاتحادات الطلابية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 ستعقد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في موعدها المحدد من قبل المجلس، حيث تجرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي .

و نكشف لطلاب الجامعات اللجان المكونة لاتحاد الطلاب و المهام الخاصة بهم .

لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.

اللجنة الثقافية:

تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

اللجنة الرياضية:

تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

اللجنة الفنية:

تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها).

لجنة الجوالة:

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.

اللجنة الاجتماعية:

تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.

اللجنة العلمية:

تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات (Taylor & Francis)، وذلك في إطار مُبادرة (STAR).

وفي هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قيام الباحثين المصريين بالنشر في مجلات (Taylor & Francis) يُعد خُطوة مهمة في دعم البحث العلمي في مصر، ويعزز قدرات الباحثين المصريين وربطهم بالعالم الخارجي، بما يُساهم في وضع المؤسسات العلمية المصرية في مكانة مُتميزة.

كما أشار الوزير إلى أن مُبادرة (STAR) تُعد مُبادرة فريدة من نوعها، تم تطويرها لتزويد المؤلفين والباحثين بإمكانية الوصول المجاني إلى المقالات العلمية في المجلات الدولية والإقليمية الرائدة في جميع المجالات المتخصصة، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتلك المُبادرة، جاء بعد عقد العديد من الجلسات النقاشية مع مُمثلي دار النشر.

وأكد الوزير على أن انضمام مصر لهذه المُبادرة يأتي من حرص الوزارة على تخفيف العبء المادي على الباحثين المصريين في النشر والتصفح بمجلات (Taylor & Francis) الدولية.

ومن جانبها، أوضحت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه يمكن للباحثين المصريين قراءة وتحميل 50 مقالة من جميع المجلات المنشورة بمجلات تاليور آند فرانسيسز تجدد فور انتهائها، وذلك من خلال تفعيل الحساب بالضغط على "تسجيل" من خلال الرابط التالي:

https://authorservices.taylorandfrancis.com/.../supporti.../

كما أشارت د. عبير الشاطر إلى أن مجلات تايلور آند فرانسيسز تتمتع بسُمعة طيبة في المجتمع العلمي، حيث تتميز بجودة المحتوى والمراجعة العلمية الدقيقة، وإمكانية الوصول بشكل واسع إلى جميع الباحثين في جميع أنحاء العالم، حيث تتم فهرستها في جميع قواعد البيانات العلمية الرئيسية، مثل Web of Science وScopus، مؤكدة على أن النشر فيها يعود بالعديد من الفوائد على الباحثين المصريين، ومن أهمها: الاعتراف العلمي، فضلًا عن وصول البحث إلى جمهور واسع من الباحثين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم.