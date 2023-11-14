حكومة غزة: 1165 مجـ زرة و11320 شهيدا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، وقوع أكثر من 1165 مجـ زرة و11320 شهيدا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن “الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله”.

وأضاف أن “هناك 198 شهيدا من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس 13 نوفمبر 2023 11255 شهيداً، بينهم 4,630 طفلاً، 3,130 امرأة، و682 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفاً، مضيفة أن أكثر من 3250 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.