لاعبون جدد.. أندية دوري روشن السعودي يفاوضون نجوم فرق إنجليزية

أصبح دوري كرة القدم السعودي للمحترفين محطّ أنظار العالم، في ضوء صفقات بمئات الملايين من الدولارات لضمّ لاعبي كرة القدم الأشهر والأبرز عالمياً إلى الأندية السعودية، وهو ما جعل شبكات التليفزيون العالمية تحصل على حقوق بث المباريات.

لاعبون جدد

وأصبح كل من جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد و ريتشارلسون لاعب توتنهام أهدافاً لأندية الدوري السعودي في يناير المقبل وانضمامهما لدوري روشن السعودي.

مئات الملايين لضمّ لاعبين



أندية الدوري السعودي ضخّت مئات الملايين لتعزيز الصفوف بلاعبين جدد للبطولة، وأمام الأندية الفرصة للوقوف على احتياجاتها الفنية من اللاعبين قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% منها، أما الأندية الأخرى فدعمت كذلك صفوفها كما هو حال الاتفاق الذي ضمّ الإنجليزي هندرسون والفرنسي موسى ديمبيلي، في ظلّ قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.