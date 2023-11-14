عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبون جدد.. أندية دوري روشن السعودي يفاوضون نجوم فرق إنجليزية

سانشو وريتشارلسون
سانشو وريتشارلسون

أصبح دوري كرة القدم السعودي للمحترفين محطّ أنظار العالم، في ضوء صفقات بمئات الملايين من الدولارات لضمّ لاعبي كرة القدم الأشهر والأبرز عالمياً إلى الأندية السعودية، وهو ما جعل شبكات التليفزيون العالمية تحصل على حقوق بث المباريات.

لاعبون جدد

وأصبح كل من جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد و ريتشارلسون لاعب توتنهام أهدافاً لأندية الدوري السعودي في يناير المقبل وانضمامهما لدوري روشن السعودي.

مئات الملايين لضمّ لاعبين


أندية الدوري السعودي ضخّت مئات الملايين لتعزيز الصفوف بلاعبين جدد للبطولة، وأمام الأندية الفرصة للوقوف على احتياجاتها الفنية من اللاعبين قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% منها، أما الأندية الأخرى فدعمت كذلك صفوفها كما هو حال الاتفاق الذي ضمّ الإنجليزي هندرسون والفرنسي موسى ديمبيلي، في ظلّ قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

بطولة دوري روشن السعودي ترتيب دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي الدوري الإنجليزي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

رونالدو كلمة السر.. النصر السعودي يفاوض نجم مانشستر يونايتد

بالدموع والأحضان.. نجم ليفربول يجتمع بوالده بعد إطلاق سراحه من مختطفين |شاهد

مباراتان مصيريتان.. إيطاليا في مأزق بتصفيات أمم أوروبا

صلاح وسون.. نجوم الدوري الإنجليزي على رادار الأندية السعودية

بدون صلاح.. المنتخب يخوض أول تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات مونديال 2023

محمد صلاح ولا مين.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم ليفربول

الأهلي يهزم دلفي .. والزمالك يتخطى أكتوبر بالجولة الرابعة في دوري سيدات الطائرة

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

500 جريح وغرفتا عمليات و3 أطباء فقط.. المستشفى المعمداني يواجه كارثة بغزة

إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو

شكري: نؤكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

مجلة تابعة لجيش الاحتلال تدعو لفتح جبهة ضد مصر|رد عنيف من أحمد موسى

سيميوني يكشف عن خليفته في تدريب أتلتيكو مدريد| مدرب عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ