نشرة الفن.. انهيار سلوى عثمان في عزاء والدها وإجراءات قانونية عاجلة من أسرة العندليب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، أبرزها انهيار سلوى عثمان في عزاء والدها وإجراءات قانونية من أسرة العندليب بسبب زواجه من سعاد حسني.

أعلن الفنان محمد شبانة، شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب قد كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني.

انهارت الفنانة سلوى عثمان، في عزاء والدها عثمان محمد على، أثناء استقبال المعزيين، حينما رأت سلوى الفنانة عفاف شعيب احتضنتها بشدة وظلت تبكي.

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وفي مقدمتهم إدوارد، دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي وميرفت أمين وغيرهم.

يحتفل المؤلف هاني سرحان بعقد قرانه اليوم، على الفنانة بسمة داوود بأحد المساجد التاريخية، وبحضور عدد من نجوم الفن.

بدأ منذ قليل عقد قران الفنانة بسمة داوود على المؤلف هاني سرحان بأحد المساجد فى القاهرة .

خصصت جريدة نيويورك تايمز مقالا عن الرابر المصري ويجز، الذي يقوم بجولة غنائية عالمية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستغل هذه الفترة في دعم القضية الفلسطينية وتوعية العالم بالأحداث الجارية.

تضامن الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله مع القضية الفلسطينية في العرض الخاص للموسم الأخير من مسلسل The Crown الذي أقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس.

لم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الاسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر النجم الكبير محمد منير ان يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للاشقاء في فلسطين ويشدو باغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني ".