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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. انهيار سلوى عثمان في عزاء والدها وإجراءات قانونية عاجلة من أسرة العندليب

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، أبرزها انهيار سلوى عثمان في عزاء والدها وإجراءات قانونية من أسرة العندليب بسبب زواجه من سعاد حسني.

 

زواج عبد الحليم من سعاد حسني يثير أزمة جديدة .. وإجراءات قانونية عاجلة من أسرة العندليب

أعلن الفنان محمد شبانة، شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب قد كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني. 

 

سلوى عثمان تنهار في عزاء والدها

انهارت الفنانة سلوى عثمان، في عزاء والدها عثمان محمد على، أثناء استقبال المعزيين، حينما رأت سلوى الفنانة عفاف شعيب احتضنتها بشدة وظلت تبكي.

 

دنيا سمير غانم وميرفت أمين في عزاء والد الفنانة سلوى عثمان

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وفي مقدمتهم إدوارد، دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي  وميرفت أمين وغيرهم. 

 

 

المؤلف هاني سرحان يحتفل بعقد قرانه على الممثلة بسمة داوود بأحد المساجد

يحتفل المؤلف هاني سرحان بعقد قرانه اليوم، على الفنانة بسمة داوود بأحد المساجد التاريخية، وبحضور عدد من نجوم الفن. 

 

الصور الأولى لإطلالة بسمة داود في حفل زفافها |شاهد

بدأ منذ قليل عقد قران الفنانة بسمة داوود على المؤلف هاني سرحان بأحد المساجد فى القاهرة .

 

ويجز العالمي.. نيويورك تايمز تبرز مسيرة الرابر المصري: معملش ولا ألبوم |تقرير

خصصت جريدة نيويورك تايمز مقالا عن الرابر المصري ويجز، الذي يقوم بجولة غنائية عالمية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستغل هذه الفترة في دعم القضية الفلسطينية وتوعية العالم بالأحداث الجارية. 

 

بطل The Crown يتضامن مع القضية الفلسطينية في عرضه الخاص بلوس أنجلوس

تضامن الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله مع القضية الفلسطينية في العرض الخاص للموسم الأخير من مسلسل The Crown الذي أقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس. 

 

محمد منير يعبر عن حزن الشعوب العربية بـ" يا فلسطيني "

لم يغب يوما صوت النجم الكبير الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وفي هذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الاسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة  قرر النجم الكبير محمد منير ان يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للاشقاء في فلسطين ويشدو باغنية جديدة عنوانها " يا فلسطيني ".

 

 

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