على جزئين.. تعرف على موعد طرح الموسم الأخير من The Crown

طرحت منصة نتفليكس فيديو دعائي للموسم الأخير من مسلسل The Crown قبل انطلاق عرضه الشهر المقبل، عقب فترة انتظار طويلة.

وأعلنت منصة نتفليكس إذاعة الموسم الأخير من The Crown على جزئين الأول تنطلق حلقاته يوم 16 نوفمبر المقبل، والثاني يوم 14 ديسمبر.

تلعب إيميلدا ستانتون دور الملكة إليزابيث في مراحل عمر متقدمة في الموسم الأخير من The Crown، بعدما لعبت أوليفيا كولمان نفس الشخصية في الموسمين السابقين.

مسلسل The Crown

ويروي مسلسل " The Crown - ذا كراون " قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي شكلت فترة حكمها.

كما تُظهر أحداث مسلسل the crown مرحلة العقد الجديد في حياة العائلة الملكية والتي تواجه فيها أكبر تحدٍ حتى الآن؛ حيث يشكك الشعب بدور العائلة في بريطانيا خلال فترة التسعينيات.

في ذلك الوقت ( التسعينيات )، وبينما كانت الملكة إليزابيث الثانية ( والتي تلعب دورها إيميلدا ستانتون) تقترب من الذكرى الأربعين لتنصيبها، فإنها كانت تتأمل في عهدٍ شمل تسعة رؤساء وزراء آنذاك، وظهور وانتشار قنوات التلفزيون، وتصدّع الإمبراطورية البريطانية. ومع ذلك فإن هناك تحديات جديدة تلوح في الأفق حيث يشير انهيار الاتحاد السوفيتي ونقل السيادة في هونغ كونغ إلى تحول زلزالي في النظام الدولي يمثل عقبات وفرصًا في نفس ذات الوقت.