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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم وميرفت أمين في عزاء والد الفنانة سلوى عثمان

دينا سمير غانم
دينا سمير غانم

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان، وفي مقدمتهم إدوارد، دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي  وميرفت أمين وغيرهم. 

وبدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة سلوى عثمان في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما شيعت جنازته أمس من نفس المكان في غياب نجوم الفن. 

رحل الفنان القدير والد الفنان سلوى عثمان، أول أمس الأحد، بعد رحلة مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما. 

 

وتساءل الكثير عن سبب وفاة الفنان عثمان محمد علي، فقد تعرض لجلطة بالمخ خلال الشهور الأخيرة، وسقط مغشياً عليه خلال التصوير، وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة ، وبعد فترة علاج، عاد لمنزله لكن من وقتها ومازالت حالته الصحية غير مستقرة ، حتى وافته المنية. 

 

وكان آخر لقاء إعلامي للفنان عثمان محمد علي في أغسطس الماضي ببرنامج من مصر على قناة سي بي سي ، وتحدث فيها عن الكثير من تفاصيل حياته وعلاقاته في الوسط الفني. 

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