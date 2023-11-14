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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل The Crown يتضامن مع القضية الفلسطينية في عرضه الخاص بلوس أنجلوس

خالد عبد الله
خالد عبد الله

تضامن الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله مع القضية الفلسطينية في العرض الخاص للموسم الأخير من مسلسل The Crown الذي أقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس. 

 

وكتب خالد عبد الله على يديه عبارة بالإنجليزية تدعو لوقف إطلاق النار، أثناء تواجده على السجادة الزرقاء والتقاط الصور مع زملائه أبطال مسلسل The Crown  الذي يقدم فيه شخصية دودي الفايد حبيب الأميرة ديانا الذي توفي برفقتها في الحادث الشهير. 

 

 

واحتفل أبطال مسلسل The Crown بالعرض الخاص لانطلاقه منذ ساعات بحضور إليزابيث ديبيكي التي تقوم بشخصية الأميرة ديانا، وخالد عبد الله “دودي الفايد” الذي أقيم في لوس أنجلوس. 

 

بعد انتهاء إضراب هوليوود الشهير، عاد النجوم للاحتفاء بأعمالهم واصطف أبطال The Crown على السجادة الزرقاء لالتقاط الصور احتفالا بانطلاق الموسم السادس والأخير. 

 

سوف يركز الجزء الثاني من  The Crown على الرومانسية المزدهرة بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، واليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث، وعلاقة الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز.

 

ونشرت منصة نتفليكس البرومو الدعائي للموسم الختامي لمسلسل The Crown الذي تدور أحداثه جميعها حول حياة الأميرة ديانا بعد انفصالها عن تشارلز، وعلاقاتها الغرامية ووفاتها المأساوية. 

 

ظهر في برومو The Crown مشاهد وتفاصيل من علاقة ديانا ودودي الفايد، ورحلاتهما سويا، ومطاردة كاميرات الصحافة لهما في كل مكان، حتى وصلا إلى الحادث الشهير، وتأثير ما فعلته على القصر الملكي.

 

 

 

The Crown إضراب هوليوود الأميرة ديانا القضية الفلسطينية تشارلز وكاميلا هوليوود مسلسل The Crown

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