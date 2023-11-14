فخ مرتقب.. ضياء السيد يحذر منتخب مصر قبل مواجهتي موزمبيق وسيراليون

أكد ضياء السيد، مدرب عام منتخب مصر السابق، ضرورة تحقيق المنتخب الوطني الفوز فى لقائيه أمام موزمبيق وسيراليون فى أول مباراتين لمصر في تصفيات كأس العالم القادمة.

وحذر ضياء السيد، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى، من فخ المجموعة السهلة التى تقع فيها مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وموزمبيق وسيراليون.

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر فى كأس العالم بروسيا، أنه يخشي أن يستسهل اللاعبون خصومهم، مشيرا إلى إنه على لاعبي منتخب السعي للفوز فى لقائي موزمبيق وسيراليون على اعتبار أن البدايات دائما هى الأهم، وتوصيل رسالة إلى باقي المنافسين فى المجموعة، بأن منتخب مصر قادم بقوة.

وأكد نجم دفاع الأهلي السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى فكر في مصلحته عندما أصر على ضم أحمد فتوح ومحمد إلى معسكر المنتخب؛ خوفا من أن يحدث أى اهتزاز سيكون له تأثير سلبي، وحتى لا يتكرر ما حدث قبل مباراة تونس عندما تخلي عن لاعبي الأهلي.

وقال إن المعسكر الأخير فى الإمارات الذى لعبت فيه مصر أمام زامبيا والجزائر كان ناجحا، واستفاد منه فيتوريا، فى تقديم أوراق اعتماده بعد أن أدار اللقاء بذكاء أمام الجزائر، وحقق نتيجة إيجابية بالتعادل امام منتخب بحجم الجزائر المصنف من المستوي الأول، وهو ما يتنبأ ببشرى قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة فى كوت ديفوار.

واختتم بأن فيتوريا سيعتمد على القوة الضاربة المتمثلة فى محمد صلاح ومصطفى وتريزيجيه وطارق حامد ومعهم عمر مرموش في مباراة المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يلتقي نظيره جيبوتي يوم الخميس المقبل في الساعة السادسة مساءً.