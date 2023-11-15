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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت هنا الزاهد، مرتديه بدلة كاجوال باللون الأزرق لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كمت اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

وإليكم صور هنا الزاهد 

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