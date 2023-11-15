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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة النقل الجوي

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وعدداً من رؤساء اللجان النقابية وممثلي النقابة، برئاسة أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

وتضم النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ٤٣ ألف عضواً، وعشرين لجنة نقابية من بينها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي، والخدمات الجوية، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران، والملاحة الجوية، والشحن الجوي، والصيانة والأعمال الفنية، والخدمات الجوية وغيرها.وتقدم النقابة الخدمات الصحية والاجتماعية ورفع مستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بها.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه لوفد النقابة العامة لأعمال النقل البري بمقر الحملة الرسمي بمحافظة القاهرة، معبراً عن سعادته بوفد النقابة، مشيداً بدور النقابة في تقديم خدماتها الصحية والاجتماعية والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بها، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بالنقل الجوي، وصيانة المطارات بما في ذلك التسهيلات الملاحية والجوية، وكالات السفر والسياحة، والطيران المدني، وصياغة وإصلاح وسائل النقل الجوي وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران. مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي قد أولى اهتماما واضحاً بقطاعي السياحة والطيران اللتان تساهمن بشكل كبير  في اقتصاد الدولة المصرية. وعمل على تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية الذي يؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات وبخاصة قطاعي السياحة والطيران.

توعية المواطنين وبخاصة العاملين بقطاعي السياحة والطيران

ومن جانبه، عبر وفد النقابة العامة لأعمال النقل الجوي عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن النقابة تعمل على تواصل دائم وفعّال مع أعضائها ، مؤكدين على قيامهم بدورهم الوطني في توعية المواطنين وبخاصة العاملين بقطاعي السياحة والطيران بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم لصالح الوطن

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