موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر.. إيني تفجر مفاجأة

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز.

شركة إيني الإيطالية

أعلن مدير محفظة الغاز الطبيعي والمسال في شركة إيني الإيطالية كريستيان سينيوريتو، الثلاثاء، أن الشركة تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر، بحلول ديسمبر أو يناير المقبلين.

أوضح سينيوريتو خلال مؤتمر للطاقة تستضيفه مدينة لندن، أن تراجعا للطلب على الطاقة في مصر يحدث مع دخول فصل الشتاء، وهذا من شأنه استئناف التصدير إلى الخارج.

وقد تحولت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى بلد مصدر للغاز، سواء من الكميات الفائضة عن الإنتاج المحلي.

فيما قال مسؤول تنفيذي بشركة إيني الإيطالية، إن مصر ستظل في وضع يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يتم تشغيل حقل تمار الإسرائيلي بطاقته الكاملة.

وتوقع المسؤول التنفيذي، أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول ديسمبر أو يناير مع تراجع الاستهلاك المحلي.

وكان استقبل الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، عددا من كبار مسئولى الشركة، الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.

واستعرض "ديسكالزى" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، مشيرا إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار

كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية، لافتاً إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس.

وكشفت وزارة البترول ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات في أوقات التنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق تُقدَّر بنحو 281 مليون دولار، تستهدف حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن شركة إيني هي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالإضافة إلى المعادن.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الإيطالية تتميز بالتطور الاقتصادي باعتبار إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، وكذلك توافر الاستثمارات الإيطالية الضخمة في مصر خاصة في قطاع النفط والغاز.

وتابع: "تعد شركة إيني الإيطالية أحد أبرز المستثمرين في قطاع الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط مؤكدا أن استثمارات الشركة داخل حقل ظهر ساهمت في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز".

استثمارات شركة إيني الإيطالية

جدير بالذكر أن شركة إيني الإيطالية تعمل في مصر منذ سنوات، حيث تشارك في الكثير من أعمال الحفر والاستكشاف عن المواد البترولية والغاز في المناطق البحرية والصحراوية.

ومن أهم اكتشافات الشركة في مصر كان حقل ظُهر في البحر الأبيض المتوسط عام 2015 ويعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في شرق المتوسط التابع للدولة المصرية، والذي بدأ في الإنتاج أواخر عام 2017.

كما أعلنت الشركة 3 اكتشافات في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في 26 أكتوبر 2021.

وتعمل شركة إيني الإيطالية أيضا بالعديد من المناطق الأخرى داخل مصر، منها: مناطق امتياز سيناء، ومشروع حقل بلطيم لإنتاج الغاز إجمالي، ومناطق بشمال بورسعيد للغاز والمكثفات.

هذا بالإضافة إلى مشاريع دلتا النيل: حقل أبو ماضي، وحقل نوروس، ومناطق بساحل دلتا النيل غرب شربين، وفي منطقة رأس البر: حقل هابي، وحقل سيث، بجانب حقل التونة، وحقل التمساح، وحقل دينيس لإنتاج الغاز والمكثفات.