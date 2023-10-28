صادرات الغاز المسال.. توقعات مبهجة من شركة إيني لمصر مع دخول الشتاء

أصبحت مصر بيئة واعدة للاستثمارات الإيطالية خاصة في محور التنمية بـ قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات القومية المنتشرة في كافة أنحاء مصر، وهناك اتفاقات عديدة بين البلدين في مجالات الطاقة التجارة والاستثمار والنقل وغيرها.

وتتنوع مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، حيث تتواجد الكثير من الشركات الإيطالية الرائدة في مجال البحث والتنقيب العاملة داخل السوق المصرية، وعلى رأسها شركة إيني عملاق الطاقة.

استثمارات شركة إيني بمصر

وتتوقع شركة "إيني" أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بمجرد انخفاض الطلب المحلي والإفراج عن كميات للشحن، حيث أدى الصيف الحار إلى زيادة احتياجات الوقود المحلية وتوقف التسليمات الخارجية.

وقال كريستيان سينيوريتو، نائب الرئيس التشغيلي للموارد الطبيعية لدى "إيني"، في مكالمة هاتفية حول الأرباح الجمعة: "يتناقص الاستهلاك الآن في البلاد بشكل كبير بسبب التأثير الموسمي الطبيعي، لذلك من المرجح استئناف الصادرات بمجرد أن يصبح هذا التأثير ملحوظاً".

وتمتلك "إيني" حصصاً في حقل غاز ظهر العملاق في مصر، وفي أحد مرفقيها للغاز الطبيعي المسال في دمياط، فيما قال سينيوريتو، إن الحقل ينتج حالياً بمعدل 2.1 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو نطاق أقل قليلاً مما كان عليه في يوليو.

من جانبه، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن العلاقات المصرية الإيطالية، تطورت بشكل كبير منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد على كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقيات والمعاملات بين مصر وإيني الإيطالية وعدد من كبار مسؤولي الشركة يعكس دور الشركة في تفعيل العلاقات الاقتصادية.

وأضاف سيد أحمد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الإيطالية تتميز بالتطور الاقتصادي باعتبار إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، وكذلك توافر الاستثمارات الإيطالية الضخمة في مصر خاصة في قطاع النفط والغاز.

وتابع: "تعد شركة إيني الإيطالية أحد أبرز المستثمرين في قطاع الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط مؤكدا أن استثمارات الشركة داخل حقل ظهر ساهمت في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز".

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر الجاري، إن فوز الشركة بثلاث مناطق استكشافية ضمن المناقصة التي طرحتها مصر للتنقيب عن البترول والغاز في منطقة البحر المتوسط يعتبر أمرًا جيدًا للشركة، مؤكدًا أن هذه المناطق الثلاث مهمة لشركة إيني ولمصر.

ضخ 7.7 مليار دولار بالسوق

وأوضح ديسكالزي -خلال تصريحات له، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول- أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الاستثمار بالقرب من منشآتها في مناطق عملها المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأنها تمتلك العديد من المنشآت والبنية التحتية، وبالتالي عندما يتم الإعلان عن اكتشاف جديد ستكون الشركة قادرة على تنميته وإحضاره إلى الإنتاج بشكل سريع.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة في المناطق الثلاث تأتي على رأس الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس السيسي الشهر الماضي بقيمة 7ر7 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

وأكد أن شركة إيني تسعى فى الوقت الحالي إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصارى جهدها فى أعمال التنقيب والإنتاج في المناطق الثلاث التي فازت بها الشركة، خاصةًً وأن مصر في حاجة إلى تأمين احتياجاتها من الغاز، وكذلك تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لافتًا إلى أن إيني تمتلك حوالى 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي مصر تعتبر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا.

واستقبل الرئيس السيسي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، مطلع الشهر الجاري.

مجالات البحث والاستكشاف

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الممتدة مع شركة "إيني" كشريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول، واستعراض محفظة أعمال الشركة المتنوعة في مصر وفى مقدمتها حقل غاز ظهر.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، في سبيل تعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ظل الفرص الكبيرة لزيادة إنتاج الغاز مصر وتمتع مصر ببنية تحتية مميزة في مجالات البترول والغاز.

والجير بالذكر، أن الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي عن اعتزامها ضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية.