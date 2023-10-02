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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس إيني الإيطالية: الفوز بثلاث مناطق استكشافية في مصر أمر مهم لشركتنا

ديسكاليزي
ديسكاليزي

على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك ٢٠٢٣ ) ،  صرح كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، ان فور الشركة  بثلاثة مناطق استكشافية ضمن المناقصة التى طرحتها مصر للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط يعد امرا جيداً للشركة ، وان هذه المناطق الثلاثة مهمه لاينى ولمصر. 
 

واضاف ديسكالزى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى  الاستثمار بالقرب من منشآتها فى مناطق عملها المختلفة ، مشيراً إلى ان مصر تتميز بان لديها منشآت كثيرة وبنية تحتية عديدة وبالتالي عندما يكون هناك اكتشاف سيمكن الشركة من تنمية الكشف ووضعه على الانتاج بشكل سريع ، وهذه الاستثمارات الخاصة  بالمناطق الثلاث استثمارات جديدة وتاتي علي رأس الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس السيسى الشهر الماضى والبالغة ٧,٧ مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.


وأوضح أن اينى تسعى فى الوقت الحالى إلى تحقيق اكتشافات غاز جديدة وستبذل قصار جهدها في اعمال التنقيب والانتاج في المناطق الثلاثة التى فازت بها الشركة ،  خاصةً وان مصر فى حاجة الى تأمين احتياجاتها من الغاز ، وكذلك  تامين امدادات الغاز الطبيعي المسال الي اوروبا.

 ولفت إلى أن اينى لديها حوالي ١٨ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي مصر منطقة مهمة لاستثمارات الشركة وضرورية لأوروبا .

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