وزير البترول الأسبق: 30 تريليون قدم مكعب غاز حجم احتياطي حقل ظهر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وسائل النقل تستهلك 60% من وسائل الطاقة بمصادرها المختلفة سواء بنزين أو كهرباء أو غاز، مشيرًا إلى أن الطاقة هي المحرك الأساسي في كل شيء في العالم ، وثورة الاتصالات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة اعتمدت في الاساس على الطاقة.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة أدى لزيادة الضغط على بعض المناطق في استهلاك الطاقة بسبب التوصيلات الغير مخططة والعشوائية مثل الوصلات العشوائية الموجودة في الأسواق، وهذا أدى لتخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء لمدد معينة.



ولفت إلى أن أوروبا شهدت تخفيف الحمال في كافة المدن، رغم انخفاض درجة الحرارة لأقل من الصفر، في بداية الحرب الروسية، مما أدى لقيام الكثير من الأوربيين بقضاء إجازته في مصر، لأن تكلفة السفر لمصر كانت أقل من البقاء في أوروبا.



وأضاف أن احتياطي حقل ظهر قدر بـ30 ترليون قدم مكعب من الغاز ، في حين احتياطي مصر بالكامل من الغاز كان يقدر بـ60 ترليون قدم مكعب، مشيرًا إلى أن معدلات السحب من حقل ظهر كانت تتحدث على سحب 3 مليار قدم مكعب في اليوم، والإنتاج بدأ بشكل مبكر بـ300 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن ثم زاد الإنتاج بالتدريج، مشيرًا إلى أن معدلات انخفاض الإنتاج تصل لـ10%، وفي المياه العميقة يصل لـ15% سنويًا، وحجم الانخفاض في حقل ظهر أق لمن المعدلات الطبيعة.

