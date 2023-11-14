بوظت الجوازة.. كيف تنبأت بوسي بانتهاء علاقتها بهشام ربيع في حفل زفافهما؟

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية المرفوعة ضده من قبل طليقها.

جاء ذلك بعد أقل من عام ونصف على إقامة حفل زفاف بوسي وهشام ربيع في مايو 2022 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

واشتهر حفل زفاف بوسي بجملة شهيرة قالتها أثناء رقصها:" عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. دا أنا هابة مني"، لتنتهي بالفعل بعد مرور أقل من عامين على حفل الزفاف الذي بلغت تكلفته الملايين.

وأشعل الفنان مصطفى حجاج، حفل زفاف المطربة بوسي، بعدد من أبرز الاغاني الخاصة به التي تفاعل معها الحضور.

وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات، من تصميم العالمي هاني البحيري، قبل أن ينضم لها العريس لبدء مراسم الزفاف.

وكان “صدى البلد” انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي على هشام ربيع صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

بيان انفصال بوسي

أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.