لإطلاق سراحهم.. عائلات الرهائن الإسرائيليين يطالبون مجلس الحرب بالتوصل لاتفاق هذا المساء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، بشأن عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تطالب إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم.

وعقد ممثلو عائلات الرهائن مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء دعوا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب، بيني جانتس، للسماح بصفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقال يوفال هاران، الذي تم أسر أفراد عائلته السبعة: “لا يمكنك إيقاف الصفقة وعدم إعادتهم. لديك التزام كقادة البلاد وكبشر بإعادة الجميع إلى وطنهم”.

وأضافت ميراف ليشم جونين، التي اختطفت ابنتها في قطاع غزة، “نعلم أنه يمكن اتخاذ قرار اليوم، الليلة… قد يحدث ذلك اليوم”.

ومنذ قليل، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب في إسرائيل يجتمع اليوم لبحث "صفقة الأسرى”.

كما أكدت القناة الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يُضيق الفجوات استعدادا لصفقة أسرى.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قالت إن إسرائيل تحاول الفصل بين المحتجزين الأجانب والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وحسب “سي إن إن”، قال المسئول الأمريكي، إنه “على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار”.