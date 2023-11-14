محافظ جنوب سيناء: توزيع لحوم ودواجن بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن محافظ جنوب سيناء، خالد فوده، أنه سيتم توزيع أطنان من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خلال الأيام القلية المقبلة.



وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الثلاثاء / أنه جاء ذلك خلال ترؤس فودة لجلسة المتابعة الدورية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمهندس احمد الاسكندراني السكرتير العام، و محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.



وأكد المحافظ مشاركة جنوب سيناء في الأسبوع الكويتي بالقاهرة .. مشيرا إلى أن المحافظة لها جناح ثابت بالمعرض للعام التالي على التوالي.



كما تم استعراض أخر موقف للتقنين بمدن المحافظة وموقف لجان البث في الطلبات المقدمة، وكذا استعراض موقف مسجد المنشية وأعمال الإحلال والتجديد للكنيسة بطور سيناء.