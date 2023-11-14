عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكاية "روحي فيك" الحلقة 8 .. كشف حقيقة وماضي عائشة بن أحمد

صدى البلد

 شهدت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء في بداية أحداث الحلقة الثامنة من حكاية "روحي فيك"، مشهد فلاش باك، ل "جميلة_ عائشة بن أحمد" في عام 1980، والتي تم الكشف عن هويتها وهي والدة "الطفل_ مالك"، وكانت في المشهد في إحدى المعارض ومعها نفس اللوحة التي ترسمها حاليا "سحر_ عائشة بن أحمد وزوجها خالد_ محمد كيلاني".

 

 

وكما شهدت الحلقة 8 من حكاية "روحي فيك"، حول حديث "ثابت _ نور محمود مع حماته رقية_ ألفت إمام، عن معالجته ل "سحر_ عائشة بن أحمد"، وأنهما أتفقا سويا على ذلك، ولكنه إنفعل عليها بعد أن أكتشف أنها لم تصارحه بما حدث في الماضي وحقيقة وفاة والد سحر والذى يدعى إسمه "نعمان_ حسام فياض"، وأنه كان "ملبوس" ومتزوج من جنيه يدعى إسمها "نعيمه" وانتهى به المطاف إلى أن يموت مشنوقا.

ثم تعاركت "ندى_ هلا السعيد" مع صديقتها "سحر _ عائشة بن أحمد"، وصارحتها بحقيقتها كاملة وقررت أن ترك العمل معها وتبتعد عنها.

وأنتهت الحلقه 8 من حكاية «روحى فيك»، على زواج "حازم_ فراس سعيد من ندى_ هلا السعيد "، عند الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله"، وأثناء رقص العروسين جاءت "ياسمين _ سمر مرسي" وهي تحمل بوكيه ورد، لكى تشاهد زوجها وهو يتزوج عليها، فوقع الورد من يدها وذهبت.

 

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك حكاية روحي فيك فراس سعيد عائشة بن احمد قناة ON مسلسل 55 مشكلة حب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

مسرح أوبرا دمنهور يستضيف الليلة الكبيرة بمناسبة يوم الطفل العالمي

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

رد فعل صادم من بوسي بعد إعلان انفصالها عن هشام ربيع

بوظت الجوازة.. كيف تنبأت بوسي بانتهاء علاقتها بهشام ربيع في حفل زفافهما؟

ماذا تريدون مني؟.. ممثلة بحرينية تنهار في عيد ميلادها |شاهد

تأجيل طرح فيلم سنة أولى خطف.. وهذا موعد عرضه

سلوى عثمان تنهار في عزاء والدها

رانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وخالد زكي فى عزاء والد الفنانة سلوي عثمان

ترشيحاتنا

بمشاركة صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

حماس تعلن شرطين أساسيين لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

مفاجأة بأسعار الذهب.. تراجع عالمي وقرار حكومي لتهدئة السوق| هدية للمقبلين على الزواج

فقدت جميع عائلتها.. لحظات مؤلمة لانهيار مسعفة فلسطينية في غزة|فيديو

إجلاء الجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس في غزة

جنوب أفريقيا تعتزم فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تخزن العدس المطبوخ طول الشتا.. اكتشف الطريقة

عفاف شعيب وأحمد عبدالعزيز ونجوم الدراما في عزاء والد سلوى عثمان| صور

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ