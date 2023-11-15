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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رد الإفتاء على شخص يشكو من ترك زوجته المنزل عند كل خلاف بينهما

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤالا يقول صاحبه:« زوجتي تترك المنزل عند كل خلاف حتى ولو بسيط، فهل أطلقها أم ماذا أفعل؟ 

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "الخلافات بين الزوجين قد تقع وتصل في بعض الأحيان إلى ترك الزوجة لبيت زوجها، لابد أن نقف هنا على مسألة ترك الزوجة لبيتها عند حدوث خلافات مع الزوج، وكثير من الأزواج نظرا لعدم فهمهم لطبيعة المرأة يعتقدون أنهم يلبون لزوجاتهم كل ما يحتاجون إليه، ولكن الواقع يقول غير ذلك. 
وأضاف أمين الفتوى:  تجد الزوج يتعجب من غضب زوجته وتركها البيت، ويشكو أنه رغم تلبيته لاحتياجات بيته من مأكل وملبس وغيره إلا أنها تركت البيت عند وقوع الخلاف، وهذا الزوج مؤكد لم يفهم طبيعة زوجته وأن كثير من النساء نفسيتها ضعيفة ولا تقوى على اتخاذ قرار، وبالتالي هو يعتقد مخطئا أنه لبى لها كل ما تريده وتحتاج إليه، وهذا غير صحيح فهناك احتياجات نفسية لم يتم تلبيتها".

ونصح: "بقول لأزواج لازم تفهم زوجاتهم خاصة عندما يحدث خلاف، وأن يجعلها تشعر في بيتها أنها ملكة متوجة، إذا جعلت زوجتك تشعر أن بيتها مملكتها لن تذهب لبيت أبيها الذي ستشعر فيه أنها فرد واحد مهما كانت معززة ومكرمة في بيت أبيها. 

هل النشوز يكون من الزوجة فقط أم يطول الزوج

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض يعتقد أن النشوز يأتي من المرأة فقط، بسبب الخلافات الزوجية و الطلاق، ولكن النشوز قد يأتي من الرجل.

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أن الله يقول:"  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا".

وأشارت إلى أن النشوز لا يأتي من الزوجة فقط ولكن يأتي أيضا من الزوج، وذلك وفقا ل كتاب الله.

ولفتت إلى أن الله كرر كلمة الصلح، وأن الإسلام يحرص على أن يكون هناك صلح، وأن الطلاق يكون في النهاية، وفي حالة عدم القدرة على الحل و التفاهم. 

هل النشوز يكون من الزوجة فقط أم يطول الزوج دار الإفتاء الخلافات الزوجية الطلاق الدكتورة سعاد صالح النشوز

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