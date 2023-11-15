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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

صدى البلد

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشهر الثامن على التوالي مسجلا نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وفي بنوك “الأهلي المصري ومصر”، سجل سعر الدولار للشراء 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه.

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هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

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انخفاض سعر الأعلاف .. بشرى عن أسعار الدواجن

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر الدولار للشراء 30.88 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء في بنوك (الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 30.95 جنيه للشراء.

136 مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي النقدي خلال شهرين

الاحتياطي النقدي 

ارتفع الاحتياطي النقدي بمصر على أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان 34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار.

يواصل سعر الدولار في مصر استقراره للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، نفس السعر الذي سجله في تعاملات في إبريل الماضي.
 

زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ويتوقع أن يستمر استقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار العوامل التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري.
 

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