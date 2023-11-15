مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

كشف أحمد الجارحي، المدير العام لفريق كرة السلة بالأهلي، تفاصيل ما دار في مباراة الأهلي والزمالك في سلسلة الدور ربع النهائي من دوري المرتبط بكرة السلة، والتي حسمها الأحمر لمصلحته بنتيجة 81-66، بعد مباراة شهدت أحداثا مثيرة صاحبت طرد مدرب الأهلي الإسباني أوجستي بوش من اللقاء.

وقال الجارحي، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة الزمالك دائمًا ما تكون صعبة، مشيرًا إلى أن التحضير لمباريات الزمالك والجزيرة والاتحاد أسهل على المدرب تحضيرها نفسيًا وذهنيًا ولأن دائمًا اللاعبين يكونون في كامل تركيزهم».

وحول ما صاحب المباراة من أحداث، قال الجارحي: «أنا قبل بداية المباراة طلبت من مراقب المباراة خروج الجمهور من الصالة، ومراقب المباراة قالي "حاضر هنخرج الناس"».

وأشار الجارحي إلى أن حذر مراقب المباراة من حدوث كارثة حال استمرار حضور الجماهير في الصالة.

وحول ما حدث مع المدرب أوجستي بوش، وأدى إلى طرده، قال الجارحي: «كان هناك قرارات تحكيمية عكسية ضدنا، وفقًا لوجهة نظرنا، وهو تعصب بسبب ذلك، وكان في لعبة واضحة لصالحنا وكان هناك أكثر من كرة متتالية ما جعله يكون منفعلًا على الحكم».

وأكد الجارحي أنه لم يحدث أي اعتداء على أوجستي من جماهير الزمالك، ولكن حدث مشادة بين فريق مرتبط الأهلي وجمهور الزمالك المتواجد في الصالة.

وتابع قائلًا: «وبعد ذلك نحن أصررنا على عدم استكمال المباراة حتى خروج الجماهير من الصالة».

ووجه الجارحي الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك قائلًا: «نحن نشكر مجلس إدارة الزمالك وهم يحاولون أن تكون العلاقة بين الناديين بشكل جديد، وأعضاء مجلس الزمالك قاموا بتهنئتنا بعد المباراة، وقناة الأهلي كانت تبث المباراة من قبل صالة الزمالك وهذه سابقة».



