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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن حسم الأهلي لصفقة عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقد جلسه بين ادارة النادي الأهلي وفيوتشر لحسم صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"خاص.. جلسة بين إدارة الأهلي وفيوتشر خلال ساعات لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بشكل رسمي".

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


 وأكد شوبير علي أن صفقة عمر كمال تسير بشكل طبيعي وفي انتظار جلسة إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشرلطرح الأسامي المطلوبة من الأهلي للإنتقال لفيوتشر كما طلبت إدارة النادي، ومن جانبه أكدت إدارة نادي فيوتشر عليإتمام صفقة اللاعب بدون عواقب.

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لن يطلب تجديد عقد محمد عبد المنعم من البداية حتي يرفض وأنها مجرد أخبارمتداولة فقط.

الأهلى النادي الأهلي فيوتشر عمر كمال عبد الواحد احمد شوبير محمد عبدالمنعم

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