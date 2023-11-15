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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يتسائل الجمهور عن سبب عدم زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة القلعة البيضاء حتى هذه اللحظة، ويتسائل الجمهور هل ذلك بسبب أحمد فتوح.

الخطيب 

سبب عدم زيارة الأهلي لنادي الزمالك

قدم مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن زيارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي.

ولا سيما، أن مجلس إدارة النادي الأهلي أرسال خطابا لنادي الزمالك يعتذر فيه عن زيارة الأبيض يوم الخميس المقبل وفقا للاتفاق المسبق بسبب الحالية الصحية للعامري فاروق.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق لزيارة النادي الأهلي في ظل السعي لعود العلاقة المميزة بين الناديين مرة أخرى.

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الحالة الصحية للعمري فاروق

لايزال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متواجد في العناية المركزة، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية بمقر النادي بالجزيرة.

ومازالت حالة العامري على الوضع ذاته، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي اليوم، وذلك بعد تدخل جراحي، أمس، لإزالة تجمع دموي قديم في المخ، وسط استمرار محاولات الإفاقة من التدخل الجراحي الأخير، بالإضافة إلى إجرائه عملية جراحية في قدمه لمنع التجلط الدموي.

ولم تشهد الحالة الصحية تطورًا حتى اللحظة الحالية وسط ملاحظة طبية مستمرة، كما يتواجد كل أفراد مجلس إدارة النادي الأهلي ومحبوه بجواره في المستشفى بشكل يومي.

وقطع محمود الخطيب رحلته إلى السعودية، بعد 24 ساعة فقط، بعد علمه بالأزمة الصحية التي تعرض لها فاروق، حيث كان يتواجد رئيس الأهلي رفقة بعثة فريق كرة اليد الذي يخوض منافسات كأس العالم للأندية.

العامري فاروق 

خريطة صفقات الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الصفقات التي ينوي النادي الأهلي تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يُقدمه عبر فضائية أون تايم سبورتس ، هناك بعض اللاعبين على رادار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، على رأسهم عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن فيوتشر.

وأضاف: "هناك علاقة قوية بين مسؤولي الأهلي وفيوتشر، عمر كمال، سينتقل للأهلي إذا حدث اتفاق بين الناديين على الأمور الخاصة بالصفقة"، مؤكدًا: "كولر وافق على انضمام عمر كمال عبدالواحد للأهلي".

وتابع: "هناك أيضًا أحمد رمضان (بيكهام) ومحمد شكري، لاعبا نادي سيراميكا كليوباترا، حيث يرغب كولر، في التعاقد مع مدافع وظهير أيسر"، مضيفًا: "كولر، طلب من بيرنجر، المدرب المساعد إعداد تقرير مفصل عن بيكهام وشكري".

وواصل: "كولر يحسم الموقف النهائي بشأن ضم الثنائي عقب العودة من الراحة"، مشيرًا: "فرص انضمام شكري للأهلي أكبر من بيكهام".

وأوضح: "كولر يدرس سيرا ذاتية لثلاثة لاعبين في مركز المهاجم، لضم مهاجم أفريقي قوي"، مضيفًا: "كولر سيتأنى في اختيار المهاجم الجديد، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المهاجم الفرنسي موديست".

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