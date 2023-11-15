نائب محافظ البحيرة تترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية برشيد

تم اليوم، الأربعاء، تنفيذ حملات إزالة مكبرة برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، وياسر مهنا الدمينى، رئيس مركز ومدينة رشيد.

أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 م٢ بمركز ومدينة رشيد، تنوعت بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومبانٍ مكتملة.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية برشيد

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية برشيد

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية برشيد

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية برشيد

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بجميع أجهزتها ستتصدى بكل حزم لجميع حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

وشددت على تكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.