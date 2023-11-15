مدير المستشفيات في غزة: الجيش الإسرائيلي قام بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين

قال مدير المستشفيات في غزة أن مجمع الشفاء الطبي تعرض لـ 8 انتهاكات إسرائيلية جسيمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

واضاف مدير المستشفيات في غزة قائلا:" الجيش الإسرائيلي قام بانتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء".

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، خبراء: إجلاء الأطفال وغيرهم من أكبر مستشفى في غزة سيكون عملية محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للتقرير، في الوقت الذي اقترحت فيه السلطات الفلسطينية، الثلاثاء، إخلاء أكبر مستشفى في غزة تحت الإشراف، حذر الخبراء من أن نقل الأطفال والمرضى الضعفاء، اقتراح محفوف بالمخاطر حتى في أفضل الظروف.