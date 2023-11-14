محمد صلاح ومرموش ومصطفي محمد ينضمون إلى معسكر منتخب مصر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن انضمام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألمانية ومصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر 🇪🇬".

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي، أمس؛استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وشارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، هم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد ومروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي وحسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.