مجدي عبد الغني يطالب فيتوريا باستبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

طالب مجدى عبد الغني، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، روي فيتوريا مدرب منتخب مصر باستبعاد اللاعب أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر المنتخب.



وقال مجدي عبد الغني عبر برنامجه ملعب الشمس: على فيتوريا استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من منتخب مصر بعد قرار الإيقاف منالزمالك".



وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي، أمس؛استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





شارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمالو علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد ومروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي وحسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة، وحازم إمامعضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.