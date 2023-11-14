عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن اقتراب رحيل كريستو من الأهلي

كريستو
كريستو

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن اقتراب محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مودرن فيوتشر.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد كريستو يقترب من الرحيل إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور".


وعرضت قناة العربية مصر تقريرا بالفيديو تحت عنوان: " هجوم الأهلي  يعاني.. 3 لاعبين مهددون بالرحيل عن القلعة الحمراء في يناير".


 وجاء في التقرير أن شبح الرحيل عن القلعة الحمراء، يهدد عددا من لاعبي الأهلي وبالتحديد، ثلاثة لاعبين مهددون بالرحيل في انتقالات يناير، وهم: الجناح التونسي محمد الضاوي، وصلاح محسن، وأنتوني موديست.

 وكشف التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي كريستو، يبحث عن عروض للرحيل، من أجل المشاركة، بالمباريات.

وأوضح التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي، خرج من حسابات المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، بعد أن شارك في مباراتين فقط مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد التقرير أن صلاح محسن هو الآخر مهدد بالرحيل، في يناير بعد أن فشل في إثبات جدارته، وأن المدير الفني أصبح لا يشركه في المباريات.

وأوضح التقرير أن اللاعب الثالث هو الفرنسي، أنتوني موديست، وذلك بسبب الأداء المخيب للآمال، وأن الجماهير غير راضية عنه.

أحمد حسن التونسي محمد الضاوي كريستو القلعة الحمراء النادي الأهلي أنتوني موديست صلاح محسن لاعبي الأهلي مودرن فيوتشر منتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ترشيحاتنا

محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

يحتجز نجله داخل ورشة موبيليا ويهدد بإنهاء حياته| تفاصيل

أين أنت نتنياهو؟.. مسيرات حاشدة لعائلات رهائن حماس تجتاح تل أبيب |فيديو

شخص ينصب على آخر بزعم قدرته على إلحاق شقيقه بكلية عسكرية

وزير الخارجية : الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية ترقى لجرائم الحرب

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ