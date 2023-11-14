أحمد حسن يعلن اقتراب رحيل كريستو من الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن اقتراب محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مودرن فيوتشر.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد كريستو يقترب من الرحيل إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور".



وعرضت قناة العربية مصر تقريرا بالفيديو تحت عنوان: " هجوم الأهلي يعاني.. 3 لاعبين مهددون بالرحيل عن القلعة الحمراء في يناير".



وجاء في التقرير أن شبح الرحيل عن القلعة الحمراء، يهدد عددا من لاعبي الأهلي وبالتحديد، ثلاثة لاعبين مهددون بالرحيل في انتقالات يناير، وهم: الجناح التونسي محمد الضاوي، وصلاح محسن، وأنتوني موديست.

وكشف التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي كريستو، يبحث عن عروض للرحيل، من أجل المشاركة، بالمباريات.

وأوضح التقرير أن الجناح التونسي محمد الضاوي، خرج من حسابات المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، بعد أن شارك في مباراتين فقط مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد التقرير أن صلاح محسن هو الآخر مهدد بالرحيل، في يناير بعد أن فشل في إثبات جدارته، وأن المدير الفني أصبح لا يشركه في المباريات.

وأوضح التقرير أن اللاعب الثالث هو الفرنسي، أنتوني موديست، وذلك بسبب الأداء المخيب للآمال، وأن الجماهير غير راضية عنه.