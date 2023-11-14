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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال يحسم الجدل حول انتقاله إلى بيراميدز

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عدم رغبة عمر كمال في الانتقال الي بيراميدز .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك ك":" عمر كمال عبد الواحد يرفض عرض نادي بيراميدز 
صاحب موقف واضح و تصرف محترم و راجل زي ابوه ".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأكد شوبير علي أن صفقة عمر كمال تسير بشكل طبيعي وفي انتظار جلسة إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشر لطرح الأسامي المطلوبة من الأهلي للإنتقال لفيوتشر كما طلبت إدارة النادي، ومن جانبه أكدت إدارة نادي فيوتشر علي إتمام صفقة اللاعب بدون عواقب.

 

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لن يطلب تجديد عقد محمد عبد المنعم من البداية حتي يرفض وأنها مجرد أخبار متداولة فقط.

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