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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يحدد مطالبه.. كواليس جديدة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة في صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد شوبير علي ترحيب كولر بصفقة عمر كمال، منوهاً عن طلب فيوتشر مبلغ مالي بسيط.

 

وأشار إلي طلب فيوتشر لاعيبة بالاسم ولكنها أخبار غير مؤكدة كـ “صلاح محسن وكريم نتفيد”.

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن رغبة عمر كمال في الانتقال الي النادي الاهلي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" "رغبة عمر كمال عبد الواحد تحسم كل شئ بانتقاله للقلعة الحمراء، اللاعب عايز النادي الأهلي وتبقى المفاوضات مع النادي قد يدخل فيها لاعبون معارون من الأهلي إلى فيوتشر"


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وأكد شوبير علي أن صفقة عمر كمال تسير بشكل طبيعي وفي انتظار جلسة إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشر لطرح الأسامي المطلوبة من الأهلي للإنتقال لفيوتشر كما طلبت إدارة النادي، ومن جانبه أكدت إدارة نادي فيوتشر علي إتمام صفقة اللاعب بدون عواقب.

 

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لن يطلب تجديد عقد محمد عبد المنعم من البداية حتي يرفض وأنها مجرد أخبار متداولة فقط.

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