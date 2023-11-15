أول تعليق لـ لويس دياز عقب لقائه والده بعد تحريره من الاختطاف

تحدث لويس دياز بعد لم شمله مع والده في كولومبيا يوم الثلاثا، مشيدا بقوة الدين بعد لم شمله مع والده بعد أن قبضت عليه جماعة متمردة كولومبية لمدة 12 يومًا.

واختطف لويس دياز مانويل، والد مهاجم ليفربول ، مع زوجته كلينيس مارولاندا في وطنه يوم 28 أكتوبر، وتم العثور على السيدة مارولاندا بعد ساعات فقط من الاختطاف بعد تعرضهم لكمين في محطة بنزين محلية، لكن لم يتم إطلاق سراح دياز حتى يوم الخميس الماضي بعد تدخل من الكنيسة الكاثوليكية وممثلي الأمم المتحدة.

وفي يوم الثلاثاء، تم نشر صور مؤثرة للم شمل لاعب الريدز رقم 7 مع والده بعد أسبوعين مؤلمين لعائلة دياز، وكان دياز قد عاد إلى كولومبيا للمرة الأولى قبل تصفيات كأس العالم التي ستخوضها بلاده في وقت لاحق هذا الشهر.

وكتب دياز على إنستغرام ليلة الثلاثاء: "شكرًا لله على السماح لنا بأن نكون معًا كعائلة".

وغاب اللاعب البالغ عمره 26 عاما عن مباراتي ليفربول أمام نوتنجهام فورست وبورنموث، بينما كان البحث عن والده مستمرا في وطنه ومع ذلك، عاد المهاجم إلى فريق المدرب يورجن كلوب خلال التعادل 1-1 مع لوتون تاون في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصل بعرضية هارفي إليوت ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 97.

وفي حديثه بعد إطلاق سراحه الأسبوع الماضي ، كشف دياز أنه ليس لديه أي نية للابتعاد عن بلدة بارانكاس على الرغم من الاختطاف، وأصر على أن لديه "إيمان" بأن الحكومة الكولومبية ستوفر له ولعائلته "الأمن" في منطقة لا غواخيرا.