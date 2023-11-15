افحص نفسك.. علامات تكشف الإصابة بسرطان الخصية

سرطان الخصية هو نوع نادر من السرطان يحدث في الخصية، وعادةً ما يصيب الرجال الشباب، هنا بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى احتمالية إصابة الشخص بسرطان الخصية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أفحص نفسك ..علامات تكشف الإصابة بسرطان الخصية

تضخم أو كتلة في الخصية: قد يلاحظ الشخص تضخمًا غير طبيعيًا أو كتلة صلبة في أحد أو كلا الخصيتين.

الألم أو الحساسية: قد يشعر الشخص بألم خفيف أو حساسية في الخصية أو الصفن.

الثقل أو الضخامة في الخصية: قد يشعر الشخص بثقل أو ضخامة في الخصية المصابة.

التغيرات في الشكل أو الملمس: قد يلاحظ الشخص تغيرًا في شكل أو ملمس الخصية، مثل التجاعيد أو الانتفاخ أو الانزلاق.

الفحوصات اللازمة

مهم جدًا أن تعرف أن هذه العلامات قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى غير السرطان، ولكن إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، يجب عليك مراجعة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة.

بالنسبة للفحص الذاتي للخصية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الاستحمام الدافئ: ابدأ بأخذ استحمام دافئ لأن الحرارة تساعد على انبساط الخصية وتسهيل الكشف.

تفحص بين الأصابع: اضغط بلطف بين إصبعيك السبابة والإبهام على الجانب العلوي والخلفي من كل خصية للكشف عن أي تضخم أو كتلة.

التمرير بالأصابع: استخدم أصابعك للتمرير بلطف على سطح كل خصية للكشف عن أي تغيير في الشكل أو الملمس.

الانتباه لأي تغيرات: كن حساسًا لأي تغيرات في الحجم أو الشكل أو الملمس أو الحساسية في الخصية، وإذا لاحظت أي تغير غير طبيعي، يجب عليك مراجعة الطبيب.

من المهم أن تتذكر أن الفحص الذاتي للخصية ليس بديلاً عن استشارة الطبيب. ينبغي عليك القيام بالفحص الذاتي بانتظام وإجراء فحص عند الطبيب بانتظام أيضًا للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.