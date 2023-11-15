مكتبة مصر العامة تحتفل بأعياد الطفولة.. تفاصيل

تطلق مكتبة مصر العامة احتفالية بأعياد الطفولة، للأطفال من سن 4 إلى 14 سنة يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا على أن يتضمن الحفل عرض الساحر وشو للعرائس ومسابقات حركية ورسم على الوجوه وهدايا وجوائز مختلفة.

وكانت مكتبة مصر العامة نظمت فى آخر فعالياتها ندوة بعنوان "معني الصمود النفسي" حاضر فيها الدكتور أحمد فرج، أخصائي نفسي أكلينيكي ودارت الندوة حول المحاور التالية الصلابة النفسية، كيف يكون الإنسان سويا يحمي مقدراته وأفكار ومشاعره ومواهبه وأحساسه، المقاومة ضد الصدمات، كيف يتعلم الإنسان تحمل الكرب والصدمات ويستخدم مهارات التفكير والتوكيدية والمرونة وخلق القدرة علي صنع البدائل.

وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.