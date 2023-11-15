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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عددهم وصل إلى المليون..اليونيسيف تحذر: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

قصف غزة
قصف غزة

قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، كاثرين راسل “إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعًا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون”.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 إمرأة، في حصيلة غير نهائية.

اليونيسف غزة الأمم المتحدة للطفولة الإمدادات الإنسانية حماية الأطفال

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