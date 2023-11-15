موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

صور جمعت بوسي وهشام ربيع قبل خبر انفصالهما

وظهرت بوسي في العديد من المناسبات مع رجل الأعمال هشام ربيع بإطلالات مختلفة، وكان يبدو عليهما الحب الشديد لبعضهما البعض.

وكانت بوسي تحرص على مشاركة متابعيها صورا لهما باستمرار، وكانت تعتمد في ظهورها مع زوجها على إطلالات تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

وإليكم أبرز الصور التي جمعت المطربة بوسي برجل الأعمال هشام ربيع.

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع