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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مصر أكتوبر" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس السيسي في الشرقية ..الجمعة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ينظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 نوفمبر المقبل، وذلك في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحضور محمود خميس النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام.

ومن المقرر، مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة ولذا نحتاج إلى الاستقرار في مصر، مؤكدة أن استقرار الوطن يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة التنمية.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

من جانبه، أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، على الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الأمانات الحزبية بالمراكز علي مستوي المحافظات، تقوم بدور فعال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية وموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.

حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح بلبيس الشرقية الاحزاب

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