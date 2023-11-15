بعد إعلان استهداف قوات الاحتلال للطاقم الطبي في مستشفى الشفاء.. BBC تعتذر

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأربعاء، بعد أن قال أحد مقدميها إن إسرائيل كانت تستهدف الطاقم الطبي والناطقين باللغة العربية خلال هجومها على مستشفى الشفاء في غزة.

وفي وقت لاحق، قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن هذا التصريح غير صحيح وأخطأ المقدم في اقتباس تقرير من وكالة رويترز".

وأضافت بي بي سي: "ما كان يجب أن نقوله هو أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ضمت موظفين طبيين ومتحدثين بالعربية لهذه العملية".

وتابعت: "نعتذر عن هذا الخطأ الذي كان أقل من معاييرنا التحريرية المعتادة، مشيرة إلى أنه: "تم بث النسخة الصحيحة من الأحداث بعد دقائق".

وتزعم هيئة الإذاعة البريطانية، أنها تتعرض للهجوم بسبب تغطيتها للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.