السعر العالمي للذهب يتخطى 1970 دولارا والمحلي يصل لارتفاع تاريخي

شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار العالمية و المحلية للذهب ليسجل السعر العالمي 1974 دولار للأوقية بينما تخطي عيار 21 حاجز 2720 جنيها للجرام .

وارجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية الي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الاداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالاضافة الي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية .

واوضح جيد ان استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة الي ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع اسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام و نصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للاداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي .

واوضح ميلاد ان العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪ , وحول حركة الاسعار بالأسواق المحلية شهدت الاسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 اثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيها للجرام و بلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيها للجرام و بلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة و الضريبة والمصنعية 21760 جنيها , وارجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي الي ما تشهده الاسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلي ارتفاع الطلب المحلي علي الذهب كملاذ أمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم .