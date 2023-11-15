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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز تكشف عن جريمة مروعة للاحتلال.. قذيفة سقطت على مبنى الولادة

الشفاء
الشفاء

كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مشفى الشفاء.


وذكرت الصحيفة أن الحصيلة لديها عن الضحايا غير واضحة لكن ذلك يظهر التعامل من قبل الاحتلال الصهيوني في المنشآت المدنية.


وذكر مدير مجمع الشفاء بغزة أن جيش الاحتلال استجوب عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى هذا فضلا عن أن أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها.


وأردف بأنه لم يتم التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال.
وأكد على أن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى. 
 

ا الأطفال احتلال الاحتلال الصهيوني الجيش الإسرائيلي المحتجزين المنشآت المدنية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية

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