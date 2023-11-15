نيويورك تايمز تكشف عن جريمة مروعة للاحتلال.. قذيفة سقطت على مبنى الولادة

كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مشفى الشفاء.



وذكرت الصحيفة أن الحصيلة لديها عن الضحايا غير واضحة لكن ذلك يظهر التعامل من قبل الاحتلال الصهيوني في المنشآت المدنية.



وذكر مدير مجمع الشفاء بغزة أن جيش الاحتلال استجوب عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى هذا فضلا عن أن أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها.



وأردف بأنه لم يتم التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال.

وأكد على أن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى.

