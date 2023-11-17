إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

تسبب البطل محمود محسن ، اللاعب في منتخب المبارزة المصري، في حالة غضب كبيرة داخل دول الاحتلال الإسرائيلي، عقب رفضه مصافحة لاعب إسرائيل بعد الفوز عليه واكتساحه في مباراة دور المجموعات في بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة التي تقام في سويسرا.

شكوي الكيان الصهيوني

وعقب ذلك قام لاعب الكيان الصهيوني بشكوى بطل مصر إلى حكم المباراة، ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل خرجت ادعاءات إسرائيلية خطيرة، تتهم منتخب مصر للمبارزة بأنه هدد البعثة الإسرائيلية بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه البطولة.

ولمتابعة المزيد حول واقعة لاعب مصر للمبارزة ورفضه مصافحة لاعب إسرائيل .. تابع الفيديو جراف التالي: