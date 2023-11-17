عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بطل مصر للمبارزة
بطل مصر للمبارزة محمود محسن

تسبب البطل محمود محسن ، اللاعب في منتخب المبارزة المصري، في حالة غضب كبيرة داخل دول الاحتلال الإسرائيلي، عقب رفضه مصافحة لاعب إسرائيل بعد الفوز عليه واكتساحه في مباراة دور المجموعات في بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة التي تقام في سويسرا.

عقب اكتساحهم ورفض مصافحتهم.. ادعاءات إسرائيلية خطيرة ضد منتخب مصر للمبارزة

 

شكوي الكيان الصهيوني

 

وعقب ذلك قام لاعب الكيان الصهيوني بشكوى بطل مصر إلى حكم المباراة، ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل خرجت ادعاءات إسرائيلية خطيرة، تتهم منتخب مصر للمبارزة بأنه هدد البعثة الإسرائيلية بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه البطولة.

ولمتابعة المزيد حول واقعة لاعب مصر للمبارزة ورفضه مصافحة لاعب إسرائيل .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمود محسن منتخب المبارزة دول الاحتلال الإسرائيلي رفضه مصافحة لاعب إسرائيل الفوز عليه واكتساحه بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

موضوعات متعلقة

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

ترشيحاتنا

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير الأعمال الوحشية بغزة ..ونرفض التهجير

بدء وصول وفود الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023|صور

قوات الاحتلال تستهدف مدرسة للنازحين في غزة

خبير آثار: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

مدير عام مستشفيات غزة يعلن خروج المنشآت الطبية عن الخدمة

حكم عقد الزواج يوم الجمعة.. هل له أفضيلة عن غيره؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ