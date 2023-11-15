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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل العرض.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل زينهم لأحمد داوود وكريم قاسم

بوسترات مسلسل زينهم
بوسترات مسلسل زينهم

يواصل الفنان أحمد داوود خلال هذه الفترة تصوير المشاهد المتبقية لمسلسله الجديد زينهم والذي من المفترض أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة عبر قناة on tv ومنصة Watch it.

وطرح المصور شريف مختار البوسترات الدعائية لجميع أفراد المسلسل وعلى رأسهم أحمد داوود وكريم قاسم ومحمد أبو داوود.

 

البرومو الرسمي لمسلسل زينهم

ونشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحات السوشيال ميديا الرسمية وكشف الإعلان عن الشخصية التى يقدمها فى المسلسل وهي الدكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

 

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

 

أحدث برامج أحمد داوود


ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

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احمد داوود الفنان أحمد داوود زينهم كريم قاسم محمد ابو داوود

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