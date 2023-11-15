رويترز.. رسالة شديدة اللهجة من خامئني للمقاومة الفلسطينية

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن توجيه المرشد الإيراني إبراهيم خامئني رسالة واضحة إلى رئيس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر، وفقًا لثلاثة مسؤولين كبار.

ولفت خامئني إلى أنه لم تقدم لهم أي تحذير بشأن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل ولن تدخل إيران الحرب نيابة عن حماس.

وأكد علي خامنئي لإسماعيل هنية إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة المقاومة، لكنها لن تتدخل بشكل مباشر، حسبما قال المسؤولون الإيرانيون وحماس المطلعون على المناقشات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. للتحدث بحرية.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن الزعيم الأعلى حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علناً إيران وحليفها اللبناني القوي حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتها.

كما فوجئ حزب الله أيضاً بالهجوم المدمر الذي شنته حماس الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.

وقالت ثلاثة مصادر قريبة من الحزب اللبناني إن مقاتليها لم يكونوا في حالة تأهب حتى في القرى القريبة من الحدود التي كانت بمثابة الخطوط الأمامية في حربها مع إسرائيل عام 2006، وكان لا بد من استدعائهم بسرعة.

ويخوض حزب الله أعنف اشتباكات مع إسرائيل منذ ما يقرب من 20 عاما.