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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث سعر لـ Galaxy S22 فى الإمارات

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 5G

يوفر لك جوال Samsung Galaxy S22 5G المقدم من علامة سامسونج الكورية تجربة مميزة فى عالم أندرويد مع مواصفات قوية وتصميم جذاب.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S22 5G فى الإمارات العربية المتحدة سعة 128 جيجابايت الى 1855 درهماً إماراتياً، و سعة 256 جيجابايت مقابل 2040 درهماً.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S22 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

جاء جوال Samsung Galaxy S22 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يحتوى جوال Samsung Galaxy S22 5G على كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S22 5G

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

جاء جوال Samsung Galaxy S22 5G ببطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، الوردي الذهبي، الأخضر، الجرافيتي، الأزرق السماوي، الكريمي، والفيوليت.

Samsung Galaxy S22 5G
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